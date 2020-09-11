В Греции зафиксировали наивысший суточный прирост случаев COVID-19

В Греции за 10 сентября зафиксировали самый высокий суточный прирост заражений коронавирусом с начала пандемии – 372 случая.

В результате общее количество инфицирований COVID-19 в стране достигло 12 452. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что помимо этого за сутки в Греции от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, умерли четыре человека.

Всего с начала пандемии в стране от этого заболевания умерли 297 пациентов, при этом 3804 смогли побороть вирус.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Греции. Worldometers

По последним данным, в Греции активными больными COVID-19 остаются более 800 человек. По количеству диагностированных случаев инфекции страна находится на 88 месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Нидерланды заявили о наивысшем суточном приросте заражений новым типом коронавируса с апреля. Так, 9 сентября этот диагноз подтвердили еще в 1140 человек.