В Греции вспыхнули лесные пожары: эвакуировали целые деревни

Марина Погорилко Мир 00:24, 23.08.2020 Обновлено: 00:25, 23.08.2020

В восточной части полуострова Мани в Греции вспыхнули лесные пожары, из-за которых властям пришлось эвакуировать население пяти деревень в качестве меры предосторожности.

Как сообщает греческое издание Ekathimerini, речь идет о поселениях Вачос, Джерма, Дросопиги, Элеохори и Скамнаки.

Кроме того, пожар остановил движение на дороге Ареополис-Гифио, поэтому транспортные средства направляются на объездные дороги.

Сообщается, что огонь на месте НП сформировал два фронта, с ним борются более 100 человек с 24 пожарными машинами. Также есть семь водовыпускных самолетов и восемь вертолетов.

По информации издания, муниципальные власти также помогают с резервуарами для воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее масштабный лесной пожар охватил Национальный заповедник Анджелес в Калифорнии (США). Он уничтожил более 4 тысяч гектаров территории и стал причиной эвакуации около 500 домовладений.

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