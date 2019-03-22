В Греции возле консульства России прогремел взрыв: все подробности

В ночь на 22 марта в Афинах (Греция) в полицейскую будку возле российского консульства неизвестные бросили взрывное устройство.

Как сообщает РИА Новости около 3:30 ночи двое человек, проезжавших мимо на мотоцикле забросили в будку гранату.

"Нанесен незначительный материальный ущерб... Соответствующие органы Греции ведут расследование", – сказано в сообщении.

В греческой полиции добавили, что при взрыве никто не пострадал.

"Будка находится рядом со зданием консульского отдела. Взрывное устройство было брошено прямо к будке, которая расположена не на территории диппредставительства, а на улице", – добавил пресс-атташе посольства РФ Василий Гаврилов.

Отметим, что консульский отдел российского посольства расположен в районе Халандри на севере Афин. Сейчас район возле консульства оцеплен полицией.

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