В Греции стреляли в лодку с мигрантами из Турции: появилось видео атаки

Греческая береговая охрана стреляла в сторону лодки с мигрантами, которые направлялись из Турции к греческому острову.

Соответствующее видео опубликовало издание ВВС. На кадрах видно, как сотрудники береговой охраны с катера стреляют в море в направлении лодки с мигрантами, а затем отталкивают лодку, пытаясь заставить их вернуться в Турцию (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Мигранты на другой лодке были встречены криками "уходите" разгневанными жителями острова Лесбос.

Скриншот

Напомним, что министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что количество мигрантов, которые перешли в последние дни с турецкой территории в Грецию, достигло 130 469. В свою очередь в Греции заявили, что по состоянию на 2 марта около тысячи мигрантов достигли ее восточных Эгейских островов.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция Греции применила спецсредства для сдерживания мигрантов из Турции, которые хлынули после решения Анкары перестать сдерживать их на фоне обострения военного конфликта в Сирии.

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