В Греции самолет сбил с ног туриста: опубликовано видео

В аэропорту греческого острова Скиатос самолет сбил с ног мужчину, который хотел заснять его на видео.

Пострадавшим оказался турист из Британии Пол Тернер, пишет издание Daily Mail.

Тернер хотел снять момент взлета Airbus A321-231, и его сбило с ног мощным потоком воздуха из турбины самолета.

Daily Mail

Daily Mail

"Стабилизатор изображение на моей камере имеет название Smoothshot (переводится как мягкий удар. ― Ред.) Так что даже "мягкий удар" не смог посоревноваться с мощью гражданской авиации и заснять это. Это буквально сбило меня с ног", ― поделился мужчина.

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