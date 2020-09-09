В Греции пожар охватил лагерь для мигрантов с больными COVID-19. Фото

На греческом острове Лесбос утром 9 сентября произошел масштабный пожар в переполненном людьми лагере для беженцев "Мория", а также за его пределами.

На объекте размещалось больше 12 тыс. человек, что более чем в четыре раза превышает заявленную вместимость, а в последнее время здесь проживали и 35 зараженных COVID-19. Об этом сообщает Reuters (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам представителей местной пожарной службы, причину возгорания сразу выяснить не удалось. В тушении пожара были задействованы 28 пожарных, добровольцы и 9 единиц техники. Мигрантов решили вывезти в безопасное место.

Огонь охватил крупнейший в Греции лагерь для мигрантов, переполненный объект "Мориа" на острове Лесбос. Reuters

Издание подчеркивается, что из-за превышения количества проживающих в "Мории", местные власти часто подвергаются критике со стороны гуманитарных организаций.

Пожар в лагере для беженцев "Мория".

Так, на прошлой неделе объект поместили на карантин после обнаружения коронавируса у одного из соискателей убежища, а позже количество инфицированных в лагере возросло до 35 человек.

Причину пожара не установили. AP

При этом группы помощи беженцам подчеркивают, что меры социального дистанцирования и элементарной гигиены в лагере невозможны из-за условий жизни.

Люди покидали охваченный огнем лагерь со своими вещами. Reuters

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в Греции полиция жестко разогнала протесты жителей островов Лесбос и Хиос против строительства закрытых центров для содержания беженцев и мигрантов.