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12 марта • обновлено в 10:32
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В Греции от коронавируса умер первый пациент

1.3т
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В Греции зафиксировали первый случай смерти от китайского коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что умерший – 66-летний мужчина, у которого были и другие проблемы со здоровьем.

Эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса

В Греции состоянием на 11 марта сообщалось о 99 случаях заражения коронавирусом. Из них 95 – греки, а четыре человека – иностранцы.

Напомним, что 26 февраля в Греции зафиксировали первый случай заражения смертельным коронавирусом. Зараженной оказалась 38-летняя женщина, которая ранее приехала из северной Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 12 марта приблизилось к 126 тысячам человек, скончались уже более 4900 пациентов.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Греция
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