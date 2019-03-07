|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

В Греции освободили экс-менеджера Курченко: все подробности

3.2тЧитать материал на украинском

В Греции освободили российского предпринимателя, экс-менеджера украинского олигарха Сергея Курченко Евгения Калинина, которого задержали по запросу Украины.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на адвоката Янниса Рахиотиса. Юрист отметил, что россиянин уже прибыл в Москву.

"Российский экономист, эксперт по энергетике Евгений Калинин освобожден по указанию прокурора Афинского апелляционного суда. В решении прокурора указывалось, что он был арестован и заключен в тюрьму по ошибке, поскольку против него не было международного ордера", – добавил он.

Сергей Курченко и Евгений Калинин

Сергей Курченко и Евгений Калинин

Коллаж

Новости
Беглого Курченко вызвали на допрос в ГПУ: в чем дело

Адвокат подчеркнул, что Калинин вылетел в Москву вместе со своей семьей, которая приехала в Грецию поддержать его. Проводили россиянина дипломаты из российского посольства в Афинах.

Евгений Калинин

Евгений Калинин

Etcetera.media

Напомним, что бывшего менеджера беглого украинского олигарха Сергея Курченко Евгения Калинина задержали в Греции по запросу Украины, где он проходит по трем статьям. Россиянина обвиняют за преступления по ст. 255, 366 и 212 Уголовного кодекса Украины.

Сергей Курченко

Сергей Курченко

Украинское фото

Калинин занимал пост вице-президента "ТНК-ВР Коммерс" в Украине до 2011 года. Это дочерний холдинг российской нефтяной компании. Через два года он стал исполнительным директором нефтяного холдинга "ВЕТЭК", владельцем которого был Курченко.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Сергей Курченко
Место
Греция
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
16
5
Смешно
5
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Новиков Владимир
Новиков Владимир
Так це зрада чи вже перемога?)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Yan Kim
Yan Kim
"которого задерживали по запросу Украины" а сейчас нет такого государства, а территориальное недоразумение 404 весь мир давно уже не во что не ставит
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Крым Андрей
Крым Андрей
В который раз скакуны жидко обделались. Посылают запросы в интерпол, а чтобы внятно, с доказательствами и по всем правилам оформить дело, ума не хватает. И потом только остаётся орать про зраду
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги