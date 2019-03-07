В Греции освободили экс-менеджера Курченко: все подробности

В Греции освободили российского предпринимателя, экс-менеджера украинского олигарха Сергея Курченко Евгения Калинина, которого задержали по запросу Украины.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на адвоката Янниса Рахиотиса. Юрист отметил, что россиянин уже прибыл в Москву.

"Российский экономист, эксперт по энергетике Евгений Калинин освобожден по указанию прокурора Афинского апелляционного суда. В решении прокурора указывалось, что он был арестован и заключен в тюрьму по ошибке, поскольку против него не было международного ордера", – добавил он.

Сергей Курченко и Евгений Калинин Коллаж

Адвокат подчеркнул, что Калинин вылетел в Москву вместе со своей семьей, которая приехала в Грецию поддержать его. Проводили россиянина дипломаты из российского посольства в Афинах.

Евгений Калинин Etcetera.media

Напомним, что бывшего менеджера беглого украинского олигарха Сергея Курченко Евгения Калинина задержали в Греции по запросу Украины, где он проходит по трем статьям. Россиянина обвиняют за преступления по ст. 255, 366 и 212 Уголовного кодекса Украины.

Сергей Курченко Украинское фото

Калинин занимал пост вице-президента "ТНК-ВР Коммерс" в Украине до 2011 года. Это дочерний холдинг российской нефтяной компании. Через два года он стал исполнительным директором нефтяного холдинга "ВЕТЭК", владельцем которого был Курченко.

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