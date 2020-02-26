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26 февраля • обновлено в 22:52
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В Греции острова восстали против мигрантов: ранены 62 человека. Фото и видео

6.9т
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В среду, 26 февраля, на греческих островах Лесбос и Хиос разгорелись масштабные протесты против создания новых закрытых лагерей мигрантов.

В результате столкновений пострадали 52 сотрудника ОМОНа и 10 участников акции. Об этом сообщает AP (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Основные акции протеста прошли в районах Диаволорема, Кавакли и Карава на Лесбосе, где правительство использует землю для строительства центров. Во время столкновений местные жители швыряли камни в полицию, которая ответила слезоточивым газом.

В Греции острова протестовали против мигрантов

В Греции острова протестовали против мигрантов

AP

По словам полицейских, на Хиосе местные жители ворвались в гостиницу рядом со строительной площадкой нового лагеря и ранили восемь находящихся там дежурных офицеров.

В Греции острова протестовали против мигрантов

В Греции острова протестовали против мигрантов

ekathimerini.com

На фоне столкновений министр миграции Нотис Митаракис призвал к спокойствию, отметив, что недоверие островитян в любых заявлениях правительства "в значительной степени оправдано".

В Греции острова протестовали против мигрантов

В Греции острова протестовали против мигрантов

AP

В Греции острова протестовали против мигрантов

В Греции острова протестовали против мигрантов

AP

В Греции острова протестовали против мигрантов

В Греции острова протестовали против мигрантов

AP

В Греции острова протестовали против мигрантов

В Греции острова протестовали против мигрантов

AP

В Греции острова протестовали против мигрантов

В Греции острова протестовали против мигрантов

AP

В Греции острова протестовали против мигрантов

В Греции острова протестовали против мигрантов

AP

"К сожалению, есть отдельные инциденты, которые портят имидж островов и создают растущую напряженность, которая должна быть незамедлительно уменьшена в течение следующих нескольких часов", – сказал он.

В Греции острова протестовали против мигрантов

В Греции острова протестовали против мигрантов

Twitter Paul Glader

Многие жители острова, а также местные власти решительно заявили, что мигрантов и лиц, ищущих убежища, следует перевезти на материковую часть Греции.

В Греции острова протестовали против мигрантов

В Греции острова протестовали против мигрантов

ekathimerini.com

Официальный представитель правительства Стелиос Петсас в свою очередь заявил, что власти не могут навести порядок в ситуации без новых лагерей: "Мы понимаем, что существует проблема доверия, созданная в предыдущие годы", – сказал он государственному телевидению. "Но закрытые объекты будут построены, и мы призываем общественность поддержать это", – добавил чиновник.

В Греции острова протестовали против мигрантов

В Греции острова протестовали против мигрантов

AFP

Греция является самой оживленной точкой входа для нелегальной миграции в Европейский Союз, причем большинство прибытий происходит на восточных греческих островах с близлежащего турецкого побережья.

В Греции острова протестовали против мигрантов

В Греции острова протестовали против мигрантов

Twitter Ioannis E Kolovos

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в столице Индии Нью-Дели 25 февраля разгорелись массовые беспорядки на акции протеста. В результате погибли по меньшей мере 13 человек, еще около 150 пострадали.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Греция
Теги
мигранты протест
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