В Греции острова восстали против мигрантов: ранены 62 человека. Фото и видео

В среду, 26 февраля, на греческих островах Лесбос и Хиос разгорелись масштабные протесты против создания новых закрытых лагерей мигрантов.

В результате столкновений пострадали 52 сотрудника ОМОНа и 10 участников акции. Об этом сообщает AP (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Основные акции протеста прошли в районах Диаволорема, Кавакли и Карава на Лесбосе, где правительство использует землю для строительства центров. Во время столкновений местные жители швыряли камни в полицию, которая ответила слезоточивым газом.

В Греции острова протестовали против мигрантов AP

По словам полицейских, на Хиосе местные жители ворвались в гостиницу рядом со строительной площадкой нового лагеря и ранили восемь находящихся там дежурных офицеров.

В Греции острова протестовали против мигрантов ekathimerini.com

На фоне столкновений министр миграции Нотис Митаракис призвал к спокойствию, отметив, что недоверие островитян в любых заявлениях правительства "в значительной степени оправдано".

В Греции острова протестовали против мигрантов AP

В Греции острова протестовали против мигрантов AP

В Греции острова протестовали против мигрантов AP

В Греции острова протестовали против мигрантов AP

В Греции острова протестовали против мигрантов AP

В Греции острова протестовали против мигрантов AP

"К сожалению, есть отдельные инциденты, которые портят имидж островов и создают растущую напряженность, которая должна быть незамедлительно уменьшена в течение следующих нескольких часов", – сказал он.

В Греции острова протестовали против мигрантов Twitter Paul Glader

Многие жители острова, а также местные власти решительно заявили, что мигрантов и лиц, ищущих убежища, следует перевезти на материковую часть Греции.

В Греции острова протестовали против мигрантов ekathimerini.com

Официальный представитель правительства Стелиос Петсас в свою очередь заявил, что власти не могут навести порядок в ситуации без новых лагерей: "Мы понимаем, что существует проблема доверия, созданная в предыдущие годы", – сказал он государственному телевидению. "Но закрытые объекты будут построены, и мы призываем общественность поддержать это", – добавил чиновник.

В Греции острова протестовали против мигрантов AFP

Греция является самой оживленной точкой входа для нелегальной миграции в Европейский Союз, причем большинство прибытий происходит на восточных греческих островах с близлежащего турецкого побережья.

В Греции острова протестовали против мигрантов Twitter Ioannis E Kolovos

Residents of Greece's Lesvos, Chios, and Samos protest against construction of new refugee detention centres pic.twitter.com/GpXpsevlij — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 26, 2020

Soros Army:

Disturbing images of riot police landing on Greek islands to "secure" the construction of closed detention centres for refugees. Several clashes in the night in Lesvos and Chios, where the islanders oppose these new camps. https://t.co/st4EC5XmhZ — Boštjan M. Zupančič (@bmz9453) February 26, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в столице Индии Нью-Дели 25 февраля разгорелись массовые беспорядки на акции протеста. В результате погибли по меньшей мере 13 человек, еще около 150 пострадали.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!