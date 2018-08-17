В Госдуме пригрозили "гибелью" двух городов Украины

Депутат нелегитимной Государственной Думы России Алексей Журавлев пригрозил Украине экономической "гибелью" портовых городов Мариуполя и Бердянска (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Столь агрессивную реакцию политика вызвало задержание украинской стороной российских судов в Азовском море. Громкие фразы Журавлев озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Украина что делает? Она сама себя загоняет в этот тупик! Россия сейчас введет такие сложные препятствия для прохождения Керченского пролива, что просто бизнес перестанет туда ходить. Он будет искать другие пути. И, соответственно, Азовское море перестанет быть торговым с точки зрения Украины. И Мариуполь, и Бердянск — они просто закончат свое существование", — самоуверенно высказался оккупант, традиционно пытаясь запугать Украину очередной агрессией Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военный эксперт Игорь Коротченко также истерично отреагировал на задержание судна РФ "Механик Погодин" в порту Херсона и пригрозил Украине применением оружия, а также потоплением кораблей ее ВМС.