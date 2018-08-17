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ПолитикаЭкономика

В Госдуме пригрозили "гибелью" двух городов Украины

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Депутат нелегитимной Государственной Думы России Алексей Журавлев пригрозил Украине экономической "гибелью" портовых городов Мариуполя и Бердянска (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Столь агрессивную реакцию политика вызвало задержание украинской стороной российских судов в Азовском море. Громкие фразы Журавлев озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Украина что делает? Она сама себя загоняет в этот тупик! Россия сейчас введет такие сложные препятствия для прохождения Керченского пролива, что просто бизнес перестанет туда ходить. Он будет искать другие пути. И, соответственно, Азовское море перестанет быть торговым с точки зрения Украины. И Мариуполь, и Бердянск — они просто закончат свое существование", — самоуверенно высказался оккупант, традиционно пытаясь запугать Украину очередной агрессией Кремля.

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"Залетят — собьем": депутат Госдумы пригрозил Украине войной в море

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военный эксперт Игорь Коротченко также истерично отреагировал на задержание судна РФ "Механик Погодин" в порту Херсона и пригрозил Украине применением оружия, а также потоплением кораблей ее ВМС.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Алексей Журавлев
Место
Россия
Объект
Государственная Дума России
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
В рашку скоро журавли перестанут летать...потом ворони и воробьи..все как Ким Ир Сен прописал..
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Россия уже создает союз с Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией и делит бандеровское болото на части, что некогда коммунист Сталин украл у этих стран для поганой УССР. Хохлов в резервации и распродать по миру в качестве рабов)
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2 из 6 ответов | показать все
Попова Ольга
Попова Ольга
Иппу Лох Лов, НА ЛЕНИНГРАДКЕ ОТИРАЮТСЯ ТАКИЕ БЕЗМОЗГЛЫЕ ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ,ПРИМИТИВНЫЕ НИЩИЕ ЛАПТИ КАК ТЫ ИБО ЭТО ПАРАША ,А Я НАХОЖУСЬ В УКРАИНЕ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ СТРАНЕ И ЕСЛИ ЗАХОЧУ ГДЕ ТО ПОСТОЯТЬ ,ТО ЕСТЬ БЕЗВИЗ С 87 СТРАНАМИ МИРА ,НЕ БУДЕМ ЖЕ СТОЯТЬ В ФЕКАЛЬНОМ ПОТЕШНОМ РЕЙХЕ
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Федяков Алексей, Ко-ко ко..новий гимн єрефии..слишали..старая песня..))
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
желаю кацапам поздыхать сразу же завтра, лучше сегодня
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Pechenyuk Oleksandr, ну да. Рядом статья есть про украинскую демографию. Почитай
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