"Тысячелетняя Россия!" В Госдуме опозорились нелепым фейком

Депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин опозорился в прямом эфире из-за незнания истории. Он назвал Россию государством с тысячелетней историей, хотя Московское царство появилось на карте мира только в конце XV века.

Конфуз произошел в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Одиозный политик страны-агрессора пытался унизить Украину, но оскандалился сам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У нас история государственности, которая длится беспрерывно, превращаясь из одной формы в другую, тысячу лет! У вас эта государственность существует 20 лет!" – высказался Затулин об Украине.

Константин Затулин "Цензор.НЕТ"

На это ему возразил постоянный гость российских эфиров Василий Вакаров, который называет себя украинским политологом. Он напомнил российскому депутату, что на самом деле тысячелетнюю историю государственности, начиная от Киевской Руси, имеет именно Украина.

"Нет, извините, это наше!" – разозленно огрызнулся на его реплику Затулин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Затулин заявлял, что Киевская Русь стала мощнейшим государством средневековой Европы только благодаря тому, что в Киев приехали князья с территорий современной России.

А топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев говорил, что само название России якобы подтверждает, что она является наследницей Киевской Руси. Оно, по его словам, произошло от особого произношения слова "Русь" в Константинополе.

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