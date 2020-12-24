В Госдепе США заявили о причастности ФСБ к отравлению Навального

Мирослав Семенюк Мир 09:45, 24.12.2020 Обновлено: 09:51, 24.12.2020

Госдепартамент США обвинил Федеральную службу безопасности РФ в отравлении оппозиционера Алексея Навального ядом "Новичок".

Как заявил представитель Госдепа изданию The Hill, нет никакого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме как участия и ответственности за это российских властей.

Издание пишет, что это заявление "скорее всего, еще больше усилит напряженность между США и Россией".

В свою очередь, CNN сообщает, что американские чиновники подготовили антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным, но не использовали их, так как не получили одобрение президента США Дональда Трампа.

Отметим, что Трамп никогда конкретно не обвинял Россию в отравлении Навального.

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