В Госдепе США заявили о причастности ФСБ к отравлению Навального
Госдепартамент США обвинил Федеральную службу безопасности РФ в отравлении оппозиционера Алексея Навального ядом "Новичок".
Как заявил представитель Госдепа изданию The Hill, нет никакого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме как участия и ответственности за это российских властей.
Издание пишет, что это заявление "скорее всего, еще больше усилит напряженность между США и Россией".
В свою очередь, CNN сообщает, что американские чиновники подготовили антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным, но не использовали их, так как не получили одобрение президента США Дональда Трампа.
Отметим, что Трамп никогда конкретно не обвинял Россию в отравлении Навального.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Омске 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за отравления. Он впал в кому и находился в реанимации.
В сети опубликовали видео из аэропорта и самолета с Навальным. Позже выяснилось, что перед инцидентом за россиянином была установлена слежка.
Мужчину отправили на лечение в Германию, хотя сперва отпускать его не хотели. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.
Зарубежные эксперты нашли следы вещества из группы "Новичок" на бутылке с водой политика и на других его вещах.
Расследователи Bellingcat, Der Spiegel и CNN установили вероятных отравителей политика и обнародовали их имена и фото. Заявляется, что за Навальным три года следили восемь сотрудников секретного подразделения ФСБ.
Навальный под видом помощника экс-главы Федеральной службы безопасности РФ Николая Патрушева вынудил сотрудника ФСБ признаться в отравлении. Так, Кудрявцев рассказал, что "Новичок" наносили на трусы и штаны жертвы, а дозу яда "рассчитывали с запасом".
ФСБ утверждает, что разговор Навального с его вероятным отравителем якобы является подделкой и провокацией.