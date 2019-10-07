В Госдепе США предупредили о ядерном оружии России

В США назвали объемы ядерных арсеналов со стороны Штатов и России.

По данным американского Госдепа у РФ насчитывается 513 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, у США – 668, передает РИА "Новости".

Отмечается, что состоянием на 1 сентября 2019 года у России на этих носителях располагалось 1426 боеголовок, а у Штатов – 1376.

Уточняется, что российские вооруженные силы имеют на вооружении 757 неразвернутых пусковых установок, а у США их – 800.

При этом обе страны не выходят за рамки соглашения СНВ-III – договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Ядерный взрыв

Как сообщал OBOZREVATEL, в РПЦ призвали россиян готовиться к ядерной войне.

Также президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие только после того, как потенциальный агрессор нанесет удар.

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