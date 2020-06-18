В городе космонавтов Байконуре зафиксировали первую смерть от COVID-19

Антон Малиновский Мир 19:01, 18.06.2020 Обновлено: 19:15, 18.06.2020

В казахском городе Байконур, где живут, в том числе, сотрудники одноименного космодрома, зафиксирован первый случай смерти от COVID-19.

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Как сообщают "РИА. Новости", ссылаясь на справку от местных властей, первый случай смерти был выявлен 16 июня.

"По информации на 16 июня: количество умерших – 1", – говорится в сообщении.

Однако упоминаний о том, работал ли этот человек на космодроме, нет. Кроме этого, на комплексе "Байконур" и ближайшей территории зафиксировано уже 56 случаев заболевания COVID-19.

"Под медицинским наблюдением находятся 615 граждан. Снято с медицинского наблюдения 23 человека", – заявили местные власти.

Исходя из сложившейся ситуации, жителям города рекомендовали не посещать торжественные мероприятия, не ходить в гости и не выезжать за пределы города. А в публичных местах и общественном транспорте им необходимо носить медицинские маски.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бывший президент Казахстана 79-летний Нурсултан Назарбаев заразился COVID-19.

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