В Гонконге протесты переросли в кровавую бойню: фото с места событий

Жители Гонконга устроили новые протесты против прокитайской политики власти.

Так, во время новых демонстраций в воскресенье, 11 августа, разгорелись новые стычки между активистами и полицейскими.

В районе Шам Шуй По против людей применили слезоточивый газ, а вскоре правоохранители перешли к более радикальным методам и начали жестко избивать людей, некоторых - до крови.

[SOS] Obstruction of medicinal care is in violation of the International Humanitarian Law. Breach of the IHL is a serious Criminial Offence. First aiders and nurse were arrested by Riot Police pic.twitter.com/5fMIuF2Y7u

HK Riot Police fired bullet and headshot a young lady. I am not sure whether her right eye will turn blind or not but it is totally insane and terrible. US should not export tear gas and rubber bullet to HK Police anymore. pic.twitter.com/R9gZKZysaO