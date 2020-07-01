В Гонконге полиция разогнала тысячный митинг против Китая водометами. Фото

В Гонконге полиция разогнала тысячи активистов, вышедших на протест по случаю двадцать третьей годовщины передачи района Китаю.

Как сообщает "Радио Свобода", полицейские применили водометы и перцовый спрей. Ранее на улице были размещены знаки, которые предупреждают активистов, что по новому закону они могут быть арестованы как сторонники сепаратизма.

Отметим 1 июля в Гонконге вступил в силу новый закон о национальной безопасности, который предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за терроризм, сепаратизм, сговор с иностранными силами и подрыв государственной власти.

В Гонконге полиция разогнала тысячный митинг

В Гонконге полиция разогнала тысячный митинг

Первым задержанным оказался мужчина, который держал плакат с надписью "Независимость Гонконга". Теперь за такие действия грозит длительный тюремный срок.

В Гонконге полиция разогнала тысячный митинг

В Гонконге полиция разогнала тысячный митинг

В Гонконге полиция разогнала тысячный митинг

Закон о нацбезопасности был принят по инициативе Китая и вызвал волну протестов со стороны многих жителей Гонконга – специального административного района КНР, который британцы вернули под управление Пекина в 1997 году. Предполагалось, что Китай гарантирует жителям территории определенные свободы в течение не менее полувека. Противники поправок в законодательство заявляют, что они подрывают эти договоренности.

В Гонконге полиция разогнала тысячный митинг

В Гонконге полиция разогнала тысячный митинг

В Гонконге полиция разогнала тысячный митинг

Отметим, что протесты из-за годовщины передачи суверенитета Гонконга происходят ежегодно. В этом году прокитайские власти Гонконга массовые митинги запретили, сославшись на карантинные мероприятия из-за эпидемии коронавируса. Нельзя собираться группой более 50 человек.

В Гонконге полиция разогнала тысячный митинг

В Гонконге полиция разогнала тысячный митинг

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гонконге 24 мая, тысячи демонстрантов в одном из торговых кварталов вышли на акцию протеста против нового законопроекта Китая. Им правительство хочет ввести на территории автономного региона национальные законы и свою полицию.