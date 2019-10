В Гонконге началась волна новых массовых протестов: полиция открыла по людям огонь

В Гонконге (Китай) во вторник, 1 октября, состоялся новый массовый антиправительственный протест, во время которого полиция впервые применила огнестрельное оружие по участникам.

В результате 18-летний парень получил ранение в грудь, он госпитализирован, передает Associated Press (чтобы посмотреть видео с акции, поскролльте новость вниз).

Протест в Гонконге 1 октября ВВС

Пресс-секретарь китайской полиции назвала раненного активиста "бунтовщиком". Утверждается, что правоохранитель выстрелил в него, поскольку боялся за свою жизнь.

Пострадавший twitter.com/ball_hongkonger

Стычки между полицейскими и участниками протеста произошли практически по всему городу.

При этом акция началась в день масштабного празднования 70-й годовщины основания КНР в Пекине.

Во время демонстраций был заблокирован один из самых популярных мессенджеров, который используют протестующие. Также закрыты десятки станций метро и магазины. По данным организаторов, в акциях приняли участие около 100 тысяч человек.

Протест в Гонконге 1 октября ВВС

До этого инцидента во время протестов полицейские стреляли только в воздух, чтобы разогнать толпу.

Подчеркнем, что на каске одного из участников протеста фотографы заметили трансформированные украинские лозунги: "Слава Гонконгу – Героям слава!" и "Слава людям".

Протест в Гонконге 1 октября twitter.com/JiayangFan

Напомним, ранее на антиправительственной акции в Китае заметили государственный флаг Украины.

October 1: Protesters clash with riot police in at least 9 districts as Beijing celebrates the 70th anniversary of Communist rule in China, turning Hong Kong into a battlefield. For the first time, a protester — an 18-year-old — is shot by police with a live round. pic.twitter.com/QsXZwf066L — The New York Times (@nytimes) October 1, 2019

This time-lapse tells you how Hong Kong feels about the 70th birthday of Communist Party-ruled China: tens of thousands of marchers in the black of mourning. This is just part of the huge cortege snaking for over a kilometer. pic.twitter.com/w9Jb5jHvYn — John Leicester (@johnleicester) October 1, 2019

#WATCH: Riot police twisting and breaking a man’s arm after he told press he is a first-aider. Beggars belief. #HongKongProtest pic.twitter.com/5rPBH8tBKx — Victor Ting (@VictorTing7) October 1, 2019

