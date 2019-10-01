В Гонконге началась волна новых массовых протестов: полиция открыла по людям огонь

В Гонконге (Китай) во вторник, 1 октября, состоялся новый массовый антиправительственный протест, во время которого полиция впервые применила огнестрельное оружие по участникам.
В результате 18-летний парень получил ранение в грудь, он госпитализирован, передает Associated Press (чтобы посмотреть видео с акции, поскролльте новость вниз).
Протест в Гонконге 1 октября
ВВС
Пресс-секретарь китайской полиции назвала раненного активиста "бунтовщиком". Утверждается, что правоохранитель выстрелил в него, поскольку боялся за свою жизнь.
Пострадавший
twitter.com/ball_hongkonger
Стычки между полицейскими и участниками протеста произошли практически по всему городу.
При этом акция началась в день масштабного празднования 70-й годовщины основания КНР в Пекине.
Во время демонстраций был заблокирован один из самых популярных мессенджеров, который используют протестующие. Также закрыты десятки станций метро и магазины. По данным организаторов, в акциях приняли участие около 100 тысяч человек.
Протест в Гонконге 1 октября
ВВС
До этого инцидента во время протестов полицейские стреляли только в воздух, чтобы разогнать толпу.
Подчеркнем, что на каске одного из участников протеста фотографы заметили трансформированные украинские лозунги: "Слава Гонконгу – Героям слава!" и "Слава людям".
Протест в Гонконге 1 октября
twitter.com/JiayangFan
Напомним, ранее на антиправительственной акции в Китае заметили государственный флаг Украины.
October 1: Protesters clash with riot police in at least 9 districts as Beijing celebrates the 70th anniversary of Communist rule in China, turning Hong Kong into a battlefield. For the first time, a protester — an 18-year-old — is shot by police with a live round. pic.twitter.com/QsXZwf066L— The New York Times (@nytimes) October 1, 2019
VIDEO: Hong Kong's "Day of Mourning" pic.twitter.com/A3S1fC2Tgr— John Leicester (@johnleicester) October 1, 2019
This time-lapse tells you how Hong Kong feels about the 70th birthday of Communist Party-ruled China: tens of thousands of marchers in the black of mourning. This is just part of the huge cortege snaking for over a kilometer. pic.twitter.com/w9Jb5jHvYn— John Leicester (@johnleicester) October 1, 2019
#WATCH: Riot police twisting and breaking a man’s arm after he told press he is a first-aider. Beggars belief. #HongKongProtest pic.twitter.com/5rPBH8tBKx— Victor Ting (@VictorTing7) October 1, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 августа власти КНР стянули вооруженные силы к Гонконгу.
В конце августа текущего года там произошли столкновения между силовиками и протестующими, спецназовцы применяли слезоточивый газ и дубинки, а митингующие бросали в них камни и бутылки.
В средине сентября полиция Гонконга применила против участников очередной волны протестов водометы.
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