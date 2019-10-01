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1 октября • обновлено в 23:47
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В Гонконге началась волна новых массовых протестов: полиция открыла по людям огонь

1.3т Читать материал на украинском

В Гонконге (Китай) во вторник, 1 октября, состоялся новый массовый антиправительственный протест, во время которого полиция впервые применила огнестрельное оружие по участникам.

В результате 18-летний парень получил ранение в грудь, он госпитализирован, передает Associated Press (чтобы посмотреть видео с акции, поскролльте новость вниз).

Протест в Гонконге 1 октября

Протест в Гонконге 1 октября

ВВС

Пресс-секретарь китайской полиции назвала раненного активиста "бунтовщиком". Утверждается, что правоохранитель выстрелил в него, поскольку боялся за свою жизнь.

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Пострадавший

Пострадавший

twitter.com/ball_hongkonger

Стычки между полицейскими и участниками протеста произошли практически по всему городу.

При этом акция началась в день масштабного празднования 70-й годовщины основания КНР в Пекине.

Во время демонстраций был заблокирован один из самых популярных мессенджеров, который используют протестующие. Также закрыты десятки станций метро и магазины. По данным организаторов, в акциях приняли участие около 100 тысяч человек.

Протест в Гонконге 1 октября

Протест в Гонконге 1 октября

ВВС

До этого инцидента во время протестов полицейские стреляли только в воздух, чтобы разогнать толпу.

Подчеркнем, что на каске одного из участников протеста фотографы заметили трансформированные украинские лозунги: "Слава Гонконгу – Героям слава!" и "Слава людям".

Протест в Гонконге 1 октября

Протест в Гонконге 1 октября

twitter.com/JiayangFan

Напомним, ранее на антиправительственной акции в Китае заметили государственный флаг Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Китай Гонконг
Теги
протест видео фотографии стрельба
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Китай и Россия -близнецы братья.
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