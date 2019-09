В Гонконге массовые протесты вспыхнули с новой силой: появились фото и видео

В Гонконге началась новая волна протестов, в ходе которых митингующие возвели баррикады и попытались заблокировать доступ поездов до международного аэропорта.

По данным The Age, полиция проводила проверки на въезд в терминал, где собрались несколько тысяч человек (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Поездки в аэропорт были прекращены, когда протестующие собрались снаружи. Когда поезда были отрезаны, протестующие продолжали идти в аэропорт и строить баррикады через дорогу, на которую, по их словам, не распространялась судебный запрет, запрещающий протесты в аэропорту", – сказано в сообщении.

#HongKong police said they arrested 63 protesters, aged between 13 and 36, at MTR Mong Kok Station and Prince Edward Station on Saturday. Police say they confiscated explosives and weapons from some of those arrested for illegal assembly. #香港 pic.twitter.com/OGDm3JjbVZ — Global Times (@globaltimesnews) September 1, 2019

Уточняется, что протестующие покинули место происшествия после того, как силовики пригрозили операцией по разминированию, в ходе которой обычно используется слезоточивый газ. В связи с акцией протеста, доступ в аэропорт был значительно затруднен. Возведение баррикады также назвали незаконным. Более того, протестующие подпалили шины.

Протесты в Гонконге вспыхнули с новой силой twitter.com/globaltimesnews

Blocking roads, closing down railway just because the government want to stop the protest and arrest protestors. Freedom of speech? Freedom of assembly? No! This is simply dictatorship. #Hongkong #HongKongProtesters #antiEALB https://t.co/xGxWg0HS4H — amsaml (@amsaml) September 1, 2019

Barricades were set ablaze on road arteries by a gang of rioters in Tung Chung, Hong Kong on Sunday. The MTR station in the area was also mass vandalized.#HongKong pic.twitter.com/2pAO0aD3Cn — China Daily (@ChinaDaily) September 1, 2019

LATEST: More riot police arrive at Tung Chung station in Hong Kong.



They've now surrounded the subway station by the airport, the site of #HongKong protests today #香港 pic.twitter.com/zakQBZ6Zdu — Bloomberg TicToc (@tictoc) September 1, 2019

Live: Around 6 pm, a large number of rioters left airport and went to the Tung Chung MTR Station. They broke the fire hydrant and water began to gush into the station. #HongKong #香港 pic.twitter.com/miATkMTJ0l — Global Times (@globaltimesnews) September 1, 2019

Police and Special Tactical Contingent arrive at MTR Tung Chung Station and set to clear out rioters who destroyed the station. #HongKong #香港 pic.twitter.com/gX4VaF60Bq — Global Times (@globaltimesnews) September 1, 2019

Напомним, что массовое возмущение граждан Гонконга вызвало рассмотрение поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай. По мнению протестующих, власти могут использовать законодательство для борьбы с диссидентами.

Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге от времени передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. Тем временем, правительство Китая обвиняет демонстрантов в насилии, вандализме и "терроризме".

12 августа власти КНР стянули вооруженные силы к Гонконгу. Военные и силовики провели учения вблизи Гонконга, где в частности отрабатывался силовой разгон демонстраций.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа в Гонконге протесты вспыхнули с новой силой. Произошли столкновения демонстрантов с полицией.

