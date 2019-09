В Гонконге "Майдан" изменил тактику протестов: что известно

Участники акций протеста в Гонконге (Китай) избрали новую тактику - начали собираться на митинги в торговых центрах города.

Как передает Mothership, это объясняется тем, что там, возможно, полиция не станет их разгонять.

"Тысячи протестующих собрались в торговых центрах, распевая неофициальный гимн Гонконга", – говорится в сообщении.

"Майдан" в Гонгодке "Известия"

Кроме того, митингующие считают, что у полиции нет причин разгонять такие собрания, поскольку люди не делают ничего противозаконного.

'Glory to #HK' at Hollywood Plaza, Diamond Hill (9/11), accompanied by flute & violin. pic.twitter.com/QFDdI9EKYi — Kong Tsung-gan / 江松澗 (@KongTsungGan) September 12, 2019

At IFC mall, the 1st anthem battle: a bunch of pro-CCP uncles showed up w a big PRC flag. They were surrounded, outnumbered & outsung by #HK patriots with ‘Glory to Hong Kong’. pic.twitter.com/UdomTD5NSW — Kong Tsung-gan / 江松澗 (@KongTsungGan) September 12, 2019

Just now at IFC mall: ‘Glory to Hong Kong’ sung by several thousand #LiberateHongKong #RevolutionOfOurTimes pic.twitter.com/xwvz9BibO5 — Kong Tsung-gan / 江松澗 (@KongTsungGan) September 12, 2019

20.38 Times Square, Causeway Bay: Several thousand sing ‘Glory to Hong Kong’, #HK’s new national anthem. This was the 6th rendition. The crowd keeps growing. pic.twitter.com/oAJFMLBuhv — Kong Tsung-gan / 江松澗 (@KongTsungGan) September 12, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гонконге в конце августа текущего года произошли столкновения между силовиками и протестующими, спецназовцы применяли слезоточивый газ и дубинки, а протестующие бросали в них камни и бутылки.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!