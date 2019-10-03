В голове – ножи и шпаги: в Таиланде начался жуткий фестиваль. Фото 18+

В Таиланде на острове Пхукет в четверг, 3 октября, начался Вегетарианский фестиваль, во время которого верующие традиционно подвергаются экстремальному пирсингу на лице.

Шествие также известно как фестиваль Девяти императорских богов. Он начинается в первый вечер девятого китайского лунного месяца каждый год и проходит в течение девяти дней, передает Daily Mail.

Во время ходы щеки и губы даосисты протыкали самыми невероятными предметами, среди которых мечи, ножи и ракетки для бадминтона. Некоторые прибегали к другим болезненным действиям, как хождение по горящим углям.

Daily Mail

Отметим, островитяне проводят фестиваль, демонстрируя богам свое почтение, умеренность в еде и готовность к самоистязанию во их имя.

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Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

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Daily Mail

Как писал OBOZREVATEL, недавно на севере Испании во время традиционного праздника "Энсьерро" ("Бычий бег") бык серьезно ранил 26-летнего мужчину.

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