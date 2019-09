В годовщину трагедии 11 сентября: у посольства США в Афганистане прогремел мощный взрыв

В столице Афганистана Кабуле в ночь на среду, 11 сентября, прогремел сильный взрыв.

По предварительным данным, у посольства США взорвалась запущенная неизвестными ракета, сообщает агентство Associated Press.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. Дым и рев сирен местные жители заметили после полуночи.

Агентство подчеркивает, что взрыв прогремел 11 сентября – в годовщину терактов 2001 года в США.

It's September 11 in #Afghanistan, and 48hrs since #Trump shuttered peace talks with the #Taliban.



A large bomb blast just hit central #Kabul, near the U.S. Embassy, whose alarms were immediately triggered. pic.twitter.com/eVKQDxe8P8