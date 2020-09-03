В Германии женщину, бросившуюся под поезд, заподозрили в убийстве 5 своих детей

В Германии в квартире в городе Золинген обнаружили тела пятерых детей, которых предположительно убила их мать, бросившаяся затем под поезд.

Об этом сообщила Bild. Среди погибших детей три девочки и двое мальчиков в возрасте от одного года до восьми лет.

В полицию обратилась бабушка и сообщила, что ее 27-летняя дочь убила пятерых своих детей и уехала с 11-летним сыном, чтобы покончить с собой.

Полиция обнаружила в квартире мертвыми трех девочек в возрасте полутора, двух и трех лет и двух мальчиков шести и восьми лет.

Мать прыгнула под поезд на железнодорожной станции соседнего города Дюссельдорф. Она не погибла, но получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу, где находится под охраной полиции.

Шестой ребенок, который был с матерью, перед этим сел в другой поезд и поехал к бабушке. Мальчик не пострадал.

Полицейские заявили, что пока ничего не могут сказать о мотивах случившегося. Женщину допросят.

Также правоохранители выясняют причину смерти пятерых детей.

"Семейная драма в Золингене наполняет меня огромной грустью, и в настоящий момент я моими мыслями и молитвами нахожусь вместе с пятью маленькими детьми, которые так ужасно рано были оторваны от жизни", – сказал министр внутренних дел Северного Рейн-Вестфалия Герберт Ройль.

Многодетную мать подозревают в убийстве своих детей. Bild

Женщина бросилась под поезд. Bild

Полицейские нашли в квартире тела пятерых детей. Bild

Как писал OBOZREVATEL, в Харькове 37-летняя женщина задушила своего 10-летнего сына, а затем порезала себе вены и умерла от кровопотери. На месте обнаружена предсмертная записка погибшей.

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