В Германии заявили об угрозе для НАТО со стороны России

Поддержание адекватной оборонной готовности НАТО особенно важно, учитывая поведение России при президенте Владимире Путине.

Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая на видеоконференции, организованной Atlantic Council. Она подчеркнула, что альянс готов противостоять российской агрессии.

"Мы видим агрессивную, напористую политику, исходящую от российского руководства", – сказала глава Бундесвера, имея в виду незаконную аннексию Крыма Москвой в 2014 году.

"Россия не уважает право на самоопределение других стран. Впервые после Второй мировой войны границы были изменены с помощью силы", – добавила министр.

Она отметила, что с тех пор постоянно предпринимались попытки восстановить отношения с РФ. И выразила надежду, что Россия вернется за стол переговоров, и с ней удастся заключить действующие договоры о разоружении.

"Россия должна очень четко понимать, что мы в Европе и в НАТО сильны, что мы готовы противостоять угрозе, которую представляет Россия. Вот почему концепция сдерживания так актуальна", – подчеркнула Крамп-Карренбауэр.

Также она отметила, что Соединенные Штаты сделали правильный выбор, выйдя прошлого года из Договора о ядерных силах средней дальности (INF) времен холодной войны, который ограничивал разработку наземных ракет дальностью от 500 до 5500 километров.

"Было очень хорошо, что все страны НАТО, без исключений, заявили, что Россия нарушила INF, и именно поэтому для США было правильным выйти из этого соглашения, потому что это был акт агрессии", – сказала Министерка.

И добавила, что НАТО делает еще один шаг вперед, разрабатывая общие стратегии, в ответ не только на ядерный потенциал России, но и в отношении его обычных вооружений.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и альянсом.