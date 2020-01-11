В Германии заявили о задержании повара Путина: Россия ответила

Немецкое издание заявило о задержании в Мюнхене миллиардера Евгения Пригожина, называемого в СМИ поваром президента России Владимира Путина.
Данные об этом появились 10 января в публикации в Zuerst!, однако скоро их удалили. Со ссылкой на российские источники журнал писал, что около 11:00 по местному времени Пригожин якобы был задержан после прибытия в аэропорт Мюнхена рейсом SU 6657 российской авиакомпании "Аэрофлот" из Санкт-Петербурга.
Как передает Deutsche Welle, информацию о задержании олигарха, которого связывают с "Агентством интернет-исследований" ("Фабрикой троллей") и ЧВК "Вагнера", опровергла и пресс-служба федеральной полиции аэропорта.
"Никакого задержания не было", – сказал руководитель пресс-службы Кристиан Кегльмайер.
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа заявил, что сообщения о задержании не соответствует действительности.
"Он действительно прилетел рейсом "Аэрофлота", но его никто не задерживал", – сказал он и отметил, что местная полиция официально подтвердила консульству, что задержания не было, передает "Интерфакс".
В то же время Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ, ссылаясь на немецкий источник, передает, что "некий Пригожин был задержан в Мюнхене, допрошен, а потом "по просьбе якобы русских" освобожден".
Евгений Пригожин и Владимир Путин
rferl.org
Как писал OBOZREVATEL, в октябре 2019-го в сети появились сообщения о гибели Евгения Пригожина. Предполагалось, что он якобы разбился на самолете в Конго. Российский ресурс АБН со ссылкой на знакомых миллиардера позже заявил, что олигарх жив.
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