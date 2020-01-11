Главная Новости
11 января • обновлено в 23:05
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Германии заявили о задержании повара Путина: Россия ответила

3.7т
Читать материал на украинском

Немецкое издание заявило о задержании в Мюнхене миллиардера Евгения Пригожина, называемого в СМИ поваром президента России Владимира Путина.

Данные об этом появились 10 января в публикации в Zuerst!, однако скоро их удалили. Со ссылкой на российские источники журнал писал, что около 11:00 по местному времени Пригожин якобы был задержан после прибытия в аэропорт Мюнхена рейсом SU 6657 российской авиакомпании "Аэрофлот" из Санкт-Петербурга.

Как передает Deutsche Welle, информацию о задержании олигарха, которого связывают с "Агентством интернет-исследований" ("Фабрикой троллей") и ЧВК "Вагнера", опровергла и пресс-служба федеральной полиции аэропорта.

Новости
"Мусолят пять дней": в окружении Пригожина отреагировали на слухи о "гибели"

"Никакого задержания не было", – сказал руководитель пресс-службы Кристиан Кегльмайер.

Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа заявил, что сообщения о задержании не соответствует действительности.

"Он действительно прилетел рейсом "Аэрофлота", но его никто не задерживал", – сказал он и отметил, что местная полиция официально подтвердила консульству, что задержания не было, передает "Интерфакс".

В то же время Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ, ссылаясь на немецкий источник, передает, что "некий Пригожин был задержан в Мюнхене, допрошен, а потом "по просьбе якобы русских" освобожден".

Евгений Пригожин и Владимир Путин

Евгений Пригожин и Владимир Путин

rferl.org

Как писал OBOZREVATEL, в октябре 2019-го в сети появились сообщения о гибели Евгения Пригожина. Предполагалось, что он якобы разбился на самолете в Конго. Российский ресурс АБН со ссылкой на знакомых миллиардера позже заявил, что олигарх жив.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Персона
Евгений Пригожин
Место
Германия Мюнхен
Теги
Новости России задержание
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
12
5
Смешно
1
Интересно
4
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Бабло для вас может и закончиться!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Ну шо приуныли, педерасты пригожинские?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Федоров Федор
Федоров Федор
Какой повар, какой Пригожин? Каждый свид знает, что он давно разбился в Конго.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги