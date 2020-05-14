Немецкая фармацевтическая компания CureVac получила позитивные результаты теста вакцины от COVID-19 на доклинической стадии исследования.

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Как говорится в сообщении на сайте компании, при помощи вакцины удалось добиться образования большого количества вирус-нейтрализующих титров и Т-клеток, которые способны остановить болезнь.

"Препарат показал положительный результат в доклинических исследованиях при дозе всего лишь две микрограмма. Настоящие данные показывают сбалансированный иммунный ответ, связанный с образованием большого количества вирус-нейтрализующих титров (VNT) и T-клеток. VNT являются ключевым показателем того, что кандидат на роль вакцины может вызывать сильный иммунологический ответ для нейтрализации SARS-CoV-2", – заявили в компании.

В Германии заявили о первых успешных доклинических тестах вакцины от COVID-19

Уже в июне они планируют начать испытания на людях при участии 100 добровольцев. После, если все пройдет хорошо, последуют более масштабные проверки вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL, при оптимистичном сценарии вакцина от COVID-19 может быть одобрена приблизительно через год.

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