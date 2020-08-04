В Германии заявили о начале второй волны COVID-19

В Германии началась вторая волна коронавирусной болезни, хотя она пока не такая интенсивная как предыдущая.

Об этом сообщила в интервью Augsburger Allgemeine председатель ассоциации немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона. Она отметила, что новая вспышка не такая интенсивная, как та, что была весной.

Однако число новых случаев инфекции продолжает увеличиваться.

"Существует опасность того, что мы потеряем успехи, которых достигли в Германии, из-за сочетания ограничительных мер и стремления людей к нормальной жизни", – отметила Йона.

Глава медицинской ассоциации при этом обратилась к немцам, чтобы они продолжали соблюдать правила социальной дистанции и носили защитные маски.

Она сравнила маску с ремнем безопасности в автомобиле, против которого в свое время также был сильное сопротивление.

"Как ремень спасает жизнь, так и маски спасают жизнь", – сказала врач.

По ее словам, больницы сейчас готовы принять новую волну пациентов с коронавирусом. Число коек в реанимационных отделениях будет увеличиваться по мере необходимости, а не держаться свободным все время, как это было весной.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в некоторых странах Европы уже началась вторая волна коронавируса.