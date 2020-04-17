В Германии заявили о громкой победе над коронавирусом

Германии удалось взять ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 на своей территории под контроль.

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Об этом свидетельствует тот факт, что, начиная с 12 апреля, в стране установилась тенденция, когда каждые сутки выздоравливает больше людей, чем заболевают. Такое наблюдение озвучил на брифинге 17 апреля министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, передает УНН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус в Германии ВВС

"Вспышка сегодня снова поддается контролю", – отметил он, подчеркнув, что на ситуацию благотворно повлияла "очень плотная сеть врачей-терапевтов", имеющих необходимые лицензии.

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