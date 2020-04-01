В Германии зафиксировали рекордный скачок смертности от COVID-19

В Германии за сутки зафиксировали рекордный скачок смертности от коронавируса COVID-19 – 149 человек.

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По данным Института Роберта Коха, в стране умерло 732 пациента, пишет Daily Mail. При этом по данным портала Worldometers, состоянием на 14:00 1 апреля скончалось уже 793 человека.

Эпидемия в Германии

Отмечается, что уровень смертности в Германии впервые превысил 1%, что по-прежнему ниже, чем у большинства европейских соседей. Но неделю назад это показатель был – 0,4%.

При этом по данным Worldometers в Германии заболело 72914 человек, и выздоровели – 16100.

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Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусом в мире уже заразились 858 тысяч человек.

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