Главная Новости
1 апреля • обновлено в 15:31
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Германии зафиксировали рекордный скачок смертности от COVID-19

3.8т
Читать материал на украинском

В Германии за сутки зафиксировали рекордный скачок смертности от коронавируса COVID-19 – 149 человек.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

По данным Института Роберта Коха, в стране умерло 732 пациента, пишет Daily Mail. При этом по данным портала Worldometers, состоянием на 14:00 1 апреля скончалось уже 793 человека.

Эпидемия в Германии

Эпидемия в Германии

Отмечается, что уровень смертности в Германии впервые превысил 1%, что по-прежнему ниже, чем у большинства европейских соседей. Но неделю назад это показатель был – 0,4%.

При этом по данным Worldometers в Германии заболело 72914 человек, и выздоровели – 16100.

В Германии зафиксировали рекордный скачок смертности от COVID-19

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусом в мире уже заразились 858 тысяч человек.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Германия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
0
Интересно
9
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги