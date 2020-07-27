В Германии выступили против возвращения России в состав G7

Россия не может вернуться в состав "Большой семерки" пока она оккупировала Крым и ведет войну против Украины на Донбассе.

Об этом интервью для Rheinische Post рассказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"G7 и G20 – это два формата, которые разумно согласованы друг с другом, у нас нет необходимости еще в G11 или G12", – сказал дипломат.

Также Маас подчеркнул, что в Евросоюзе признают Крым только за Украиной.

"Мы работаем в нормандском формате над решением для Восточной Украины и введением Минских договоренностей. Но мы не забываем, что Крым принадлежит Украине. Мы не можем просто пожать плечами и согласиться с тем, что в 21 веке просто так перекраиваются границы Европы. Мы не посылаем сигналов Москве: когда будет урегулирован вопрос с востоком Украины, тогда будет урегулирован и Крым", – отметил немецкий министр.

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