В Германии выступили против возвращения России в состав G7
Делегаты саммита G7.
Россия не может вернуться в состав "Большой семерки" пока она оккупировала Крым и ведет войну против Украины на Донбассе.
Об этом интервью для Rheinische Post рассказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
"G7 и G20 – это два формата, которые разумно согласованы друг с другом, у нас нет необходимости еще в G11 или G12", – сказал дипломат.
Также Маас подчеркнул, что в Евросоюзе признают Крым только за Украиной.
"Мы работаем в нормандском формате над решением для Восточной Украины и введением Минских договоренностей. Но мы не забываем, что Крым принадлежит Украине. Мы не можем просто пожать плечами и согласиться с тем, что в 21 веке просто так перекраиваются границы Европы. Мы не посылаем сигналов Москве: когда будет урегулирован вопрос с востоком Украины, тогда будет урегулирован и Крым", – отметил немецкий министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что возвращение РФ в формат "Большой семерки" невозможно, пока Россия ведет войну против Украины.
Ранее Дональд Трамп заявил, что присутствия России в G7 "требует здравый смысл". Американский глава решил отложить проведение саммита "Большой семерки" до осени 2020 года и выразил желание пригласить на него РФ.
Великобритания предупредила, что наложит вето на такое решение. Против возвращения РФ выступила и Канада, а также Франция.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество не пускать Россию в G7, пока не будут возвращены оккупированные Донбасс и Крым.