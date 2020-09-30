В Германии ввели новые ограничения из-за COVID-19

В Германии ввели новые меры по борьбе с коронавирусом из-за роста инфицирования в стране.

Об этом сообщило DW. Новые ограничения озвучила канцлер Ангела Меркель после встречи с главами всех 16 федеральных земель.

Меркель заявила, что цель новых мер заключается в том, чтобы власти опередили рост инфекций и избежали еще одной национальной изоляции.

"Мы хотим действовать на региональном уровне, конкретно и целенаправленно, а не снова закрывать всю страну. Это надо предотвратить любой ценой", – заявила канцлер.

Она предупредила, что при нынешних темпах заражения в Германии к концу года может наблюдаться более 19 000 случаев заболевания в день. За последние 24 часа немецкие органы здравоохранения сообщили о более чем 2000 новых случаев заболевания COVID-19.

"Мы многому научились и хорошо поработали в течение всего лета", – добавила Меркель.

При этом отметила, что рост инфекций накануне осени и зимы вызывает беспокойство.

Канцлер подтвердила, что главным приоритетом правительства является поддержание работы экономики, школ и детских садов.

Среди новых карантинных мер – ограничение количества людей на частных и публичных вечеринках.

В районах, где в течение семи дней регистрируется более 35 случаев заражения на 100 000 жителей, количество частных вечеринок будет ограничено 25 людьми, а количество вечеринок, проводимых в общественных местах, теперь ограничено 50 людьми.

Кроме того, органы власти 16 ​​федеральных земель смогут ввести временные ограничения или временные запреты на продажу алкоголя в ресторанах и барах, чтобы обуздать инфекцию.

Министр-президент Баварии Маркус Сёдер заявил, что это было частью его "триады" мер. "Больше масок, меньше алкоголя и меньше праздников", – сказал Сёдер.

Что касается ношения масок, то федеральное правительство и правительства земель категорически отвергли любое смягчение гигиенических мероприятий, а также социального дистанцирования.

Меркель и главы правительств земель также призвали граждан воздержаться от поездок в районы риска осенью. В нескольких соседних с Германией странах, таких как Бельгия, Нидерланды и Франция, также наблюдался всплеск случаев заболевания.

В Германии по состоянию на 30 сентября зафиксировано более 290 тыс случаев заражения COVID-19, более 9,5 тыс человек умерли, за последние сутки количество заболевших увеличилось на 1848 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии в августе Ассоциация немецких врачей заявила о начале второй волны COVID-19, она пока не такая интенсивная, как предыдущая.