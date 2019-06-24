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В Германии в небе столкнулись два истребителя: появилось первое видео

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В понедельник, 24 июня, в Германии два истребителя ВВС ФРГ Eurofighter столкнулись друг с другом.

Как передает издание Focus Online со ссылкой на региональные власти, катастрофа произошла на федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. При этом в учениях принимал участие и третий истребитель Eurofighter (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

Сообщается, что пилоты катапультировались. Одного летчика уже нашли живым на верхушке дерева, поиски второго ведутся. Отметим, что в районе крушения самолетов начался лесной пожар.

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Известно, что два самолета принадлежали эскадрилье ВВС 73 "Штайнхофф" (Steinhoff), которая дислоцируется в Лааге близ Ростока. Министр внутренних дел Лоренц Кафьер уже вылетел на место происшествия.

"Могу подтвердить, инцидент действительно произошел", – подтвердила пресс-секретарь регионального министерства по внутренним делам и делам ЕС Марион Шлендер.

Место крушения самолета

Место крушения самолета

Twitter

Местное издание "Schweriner Volkszeitung" сообщило, что обломки разбившихся самолетов упали в населенный пункт Мальхов. Сообщения о повреждениях или пострадавших не поступало.

Добавим, что многоцелевые истребители четвертого поколения Eurofighter состоят на вооружении ВВС Великобритании, Германии, Италии, Испании, Саудовской Аравии, Австрии и Омана.

Места крушения самолетов

Места крушения самолетов

Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, на Ривненщине разбился вертолет "Ми-8" авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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Место
Германия
Тег
разбился самолет
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Мир Миру
Мир Миру
А що з українським літакобудуванням? Новин немає? :- ((((
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
С нашей стороны потерь нет.
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CARGO 100
CARGO 100
"... появилось первое видео" Обоз, ну прям кино!
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