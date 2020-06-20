В Германии установили памятник Ленину. Фото

В западно-германском городе Гельзенкирхен, на фоне демонтажа памятников советским деятелям по всему миру, 20 июня, открыли постамент Владимиру Ленину.

Инициатором выступила Марксистско-ленинская партия Германии (МЛПГ), передает "Немецкое радио". Ленин, по мнению ее членов, олицетворяет "сегодняшнюю борьбу с расизмом, а также является великим теоретиком и вождём рабочего класса".

"Это является ответом на недавнее переписывание истории Европейским парламентом и различными правыми правительствами по всей Европе, чтобы приравнять коммунизм к нацизму и возложить на Гитлера и Сталина ответственность за начало Второй мировой войны", – сказано в пресс-релизе.

Открытие памятника Ленину в Гельзенкирхене anna-news.info

Глава МЛПГ Габи Фехтнер во время открытия постамента назвала Ленина "важным историческим деятелем и пионером борьбы за свободу и демократию для масс".

Отметим, что город безрезультатно пытался предотвратить установление статуи. Возведение 2-метровой фигуры российского коммуниста и революционера несколько раз переносили. Городская власть заблокировала установления памятника Ленину на центральном перекрестке напротив городского паласа в стиле ренессанс, но немецкие марксисты-ленинисты отвоевали свое право через высший административный суд.

Открытие памятника Ленину в Гельзенкирхене anna-news.info

Открытие памятника Ленину в Гельзенкирхене anna-news.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в Желтых Водах Днепропетровской области продали памятник советскому вождю Владимиру Ленину как металлолом.