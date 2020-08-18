В Германии усомнились, что Путин спасет Лукашенко

Борис Бондарь Мир 23:42, 18.08.2020 Обновлено: 23:53, 18.08.2020

Военное вторжение Российской федерации в Беларусь на фоне массовых протестов против Александра Лукашенко, который был главой Беларуси пять сроков подряд, маловероятно.

Как сообщила DW, об этом заявил уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Дирк Визе. По его словам, отношения между двумя странами уже давно не столь теплые, как прежде.

Так же Визе подчеркнул, что охладились и отношения между российским президентом Путиным и главой белорусского государства Лукашенко.

"Если российскому руководству станет ясно, что Запад не оказывает никакого влияния на протесты против правительства Лукашенко, то у Путина не будет оснований для вторжения. Речь идет о внутрибелорусском движении, а не о проевропейском или антироссийском", – пояснил политик.

По словам Визе, сейчас важно дать Лукашенко ясно понять, что мирные демонстрации допустимы. Нужно организовать круглый стол с оппозицией, а также с ОБСЕ, членами которой являются и Беларусь, и Россия.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко, который был главой Беларуси пять сроков подряд, провел новый разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а также привел войска на западных границах в полную боевую готовность.

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