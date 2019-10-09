В Германии у синагоги расстреляли людей: есть жертвы

В Германии в городе Галле днем 9 октября неизвестные открыли огонь из автоматов по людям. В результате ЧП погибли два человека.

Кроме того, несколько людей были ранены, сообщает местная полиция, пишет Welt. Стрельба произошла недалеко от синагоги. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Подозреваемые были на машине, они сбежали с места преступления. Из-за стрельбы полиция закрыла вокзал города. Вскоре один из стрелков был задержан полицией.

В Германии расстреляли людей RT

По информации Bild, также на еврейском кладбище бросили гранату. О пострадавших и погибших не сообщается.

В Германии расстреляли людей ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Нидерландах произошла стрельба в жилом доме. Погибли дети

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!