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9 октября • обновлено в 18:29
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В Германии у синагоги расстреляли людей: есть жертвы

5.7т Читать материал на украинском

В Германии в городе Галле днем 9 октября неизвестные открыли огонь из автоматов по людям. В результате ЧП погибли два человека.

Кроме того, несколько людей были ранены, сообщает местная полиция, пишет Welt. Стрельба произошла недалеко от синагоги. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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Подозреваемые были на машине, они сбежали с места преступления. Из-за стрельбы полиция закрыла вокзал города. Вскоре один из стрелков был задержан полицией.

В Германии расстреляли людей

В Германии расстреляли людей

RT

По информации Bild, также на еврейском кладбище бросили гранату. О пострадавших и погибших не сообщается.

В Германии расстреляли людей

В Германии расстреляли людей

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Нидерландах произошла стрельба в жилом доме. Погибли дети

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Место
Германия
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
АТОшники безвизеры?!
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Махно Володимир
Махно Володимир
жи#ам нужно задуматься над своим поведением видимо. ну а как еще объяснить это??!!!
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Lushnik Dmytro
Lushnik Dmytro
Что в Германии делают синагоги? Немцы войной недвусмысленно заявили, что не хотят евреев на своей земле.
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