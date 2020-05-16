В Германии суточный показатель смертности от COVID-19 снизился вдвое

В Германии резко снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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По данным института Роберта Коха, за последние сутки зафиксировано 620 случаев заболевания, при этом 57 пациентов скончались.

Днем ранее сообщалось о 913 случаях коронавируса и 101 летальном случае, выявленных за сутки.

В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19

С 16 мая Германия открыла границу с Люксембургом после двухмесячных ограничений. Церемония состоялась при участии министров иностранных дел двух стран на Мозельском мосту у деревни Шенген, где в 1995 году были отменены внутренние границы в ЕС.

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал открытие границы с Люксембургом важным знаком для постепенной нормализации поездок, поскольку отсутствие границ очень важно для Европы.

Его коллега из Люксембурга Жан Ассельборн дал понять, что с самого начала считал неправильным закрытие границы между двумя странами. Он с облегчением заявил, что "пришло время это все уже заканчивать".

grenzecho.net

Также Германия сняла некоторые ограничения на границах с Австрией и Швейцарией. Теперь люди могут без ограничений посетить родственников или принять участие в важных семейных мероприятиях в соседних странах.

С начала эпидемии в Германии выявлено 173 772 случая заражения коронавирусом, 7881 человек с диагнозом COVID-19 скончались, 152,6 тыс. заразившихся вылечились.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании с 16 мая по 15 июня из-за пандемии коронавируса ограничили правила для въезда в страну.

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