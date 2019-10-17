Убил более 5 тыс. человек: в Германии начался суд над охранником нацистского концлагеря

В немецком городе Гамбург в четверг, 17 октября, начался суд над бывшим охранником концлагеря Штуттгоф, которого обвиняют в соучастии в убийстве 5230 человек.

Как сообщает The Guardian, 93-летний Бруно Д. в 15 лет присоединился к батальону SS-Totenkopfsturmbann, который заведовал концентрационными лагерями в районе польского города Гданськ.

Таким образом, Бруно Д. обвиняется в соучастии в массовых убийствах в период с августа 1944 по апрель 1945 года.

Из общего количества погибших 5 тысяч человек умерли от тифа, из-за того, что им было отказано в еде, воде и медикаментах. 200 человек были отравлены газом, 30 человек были расстреляны.

По мнению прокуроров, охранники сыграли ключевую роль в организации массовых убийств в Штуттгофе, препятствуя бегству заключенных. По оценкам экспертов, в концлагере погибло 65 тысяч человек до 9 мая 1945 года, когда лагерь был освобожден союзными войсками.

Бруно Д. прибывает на заседание суда Скрин видео

Несмотря на это, накануне суда обвиняемый заявлял, что не считает себя соучастником. "Какая была бы польза от моего ухода, они бы нашли кого-то другого", – заявил он.

При этом обвинение поддерживают 28 истцов, включая потомков бывших узников, передает Deutsche Welle.

Бруно Д. поддерживал "подлые и жестокие" казни заключенных, в том числе евреев, "сознательно создавая и поддерживая непригодные для жизни условия, такие как лишение пищи и отказ оказывать медицинскую помощь", утверждает обвинение. По его версии, подсудимый был осведомлен об используемых в лагере методах убийства.

В Гамбурге начался суд над бывшим охранником нацистского концлагеря Штуттгоф, которого обвиняют как пособника в убийстве 5230 человек pic.twitter.com/LD5y93VMzK — IZ.RU (@izvestia_ru) October 17, 2019

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