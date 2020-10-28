В Германии запланировали месяц строгого карантина из-за всплеска COVID-19

В Германии запланировали введение ряда строгих мер по борьбе с коронавирусом из-за стремительного роста случаев инфицирования.

Меры представят на видеоконференции канцлера Ангелы Меркель с премьерами 16 федеральных земель, сообщило агентство DPA со ссылкой на проект решения правительства.

По данным университета Джона Хопкинса, который следит за распространением инфекции в мире, только за 27 октября в Германии зарегистрирован 13 161 новый случай заражения коронавирусом. Двумя неделями раньше этот показатель составлял 7 173. Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 463 555 случаев COVID-19, 10 121 пациент умер.

Карта распространения коронавируса в мире arcgis.com

Согласно новым правилам, людям будет разрешено встречаться на публике только с членами своей семьи и еще одним домохозяйством.

Бары, клубы, пабы и аналогичные заведения будут открыты только для еды на вынос, переночевать в гостиницах можно будет только по уважительной причине.

Кинотеатры, театры, тренажерные залы и бассейны закроют.

Косметические студии, массажные салоны и тату-студии также не будут работать до конца ноября.

Будут работать предприятия сектора розничной торговли, а также парикмахерские и учреждения, предлагающие медпроцедуры наподобие физиотерапии.

Школы и детские сады также останутся открытыми, но в них введут новые протоколы гигиены.

Как сообщил OBOZREVATEL, в Италии 26 октября зафиксировали рекордный суточный прирост случаев смерти больных с коронавирусом – скончался 221 инфицированный. Это самый высокий показатель с 15 мая, когда в стране за сутки скончались 242 человека.