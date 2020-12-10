В Германии сравнили смертность от COVID-19 с ежедневными авиакатастрофами и признали провал лайт-локдауна

В Германии эпидемиологи и политики пришли к заключению, что концепция облегченного локдауна, который действует в стране с середины ноября, провалилась.

Об этом рассказала специальный корреспондент ТСН в Германии Наталья Фибриг в прямом эфире политического ток-шоу "Право на власть". Оно транслировалось на YouTube-канале ТСН 10 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам журналистки, во время лайт-локдауна продолжали работать магазины, торговые центры, учебные заведения и детсады, но была ограничена деятельность ресторанов. Им разрешили обслуживать клиентов только на вынос. Также отменили все культурные и общественные мероприятия.

"Идея мягкого локдауна была в том, чтобы немцы больше развлекались дома, т.е. сократили контакты, а экономическая жизнь продолжалась", – пояснила журналистка.

Она отметила, что в соседней Бельгии и Франции карантинные ограничения были гораздо жестче – там запретили работу всех непродовольственных магазинов и даже ввели комендантский час.

"Из-за этого мягкого локдауна цифры заболеваемости в Германии застряли на высоком уровне. Сегодня рекорд – более 23,5 тысяч новых заболевших", – сказала Фибриг.

По ее словам, премьер-министр Баварии Маркус Зедер сравнил смертность от COVID-19 с ежедневными авиакатастрофами.

"Сегодня 560 смертей – столько в обычный пассажирский самолет уже не поместится", – отметила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Ангела Меркель предложила ввести более ранние каникулы – с 16 декабря, а после Рождества ужесточить карантин. Школы и магазины политик призвала закрыть с 24 декабря по 10 января.