Не считают геноцидом: в Германии с новой силой разгорелся скандал из-за Голодомора

Большинство членов украинско-немецкой исторической комиссии не считают Голодомор 1932-33 годов геноцидом нашего народа.

Об этом на фоне публичных слушаний в Бундестаге посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в своем материале для "Европейской правды", призвав расформировать комиссию.

Так, по словам дипломата, историки, вместо того, чтобы делать все для признания Голодомора геноцидом, "решили просто игнорировать эту тему", заявив, что не будут предоставлять свою объективную оценку.

В Германии скандал из-за Голодомора: новые подробности

Мельник получил от комиссии официальное письмо, что "большинство членов комиссии склонились к мысли о том, чтобы не выражать свою позицию". Историки объяснили это тем, что "Голодомор является скорее вопросом украинской-российских, чем украинский-немецких отношений".

Посла возмутило такое заявление и бездействие главы комиссии с украинской стороны Ярослава Грицака.

"О второй причине, по которой комиссия решила не участвовать в дискуссиях. Она звучит так: "потому что большинство членов комиссии считает Голодомор скорее "преступлением против человечности", чем "геноцидом" согласно дефиниции ООН ". В комиссии поровну немецких и украинских историков , а следовательно, "большинство" означает, что по крайней мере часть ее украинских членов также придерживается такой "интересной" мысли о Голодоморе", – написал он.

"Призываю мощное отечественное сообщество ученых-историков приобщиться к обновлению немецко-украинской комиссии", – резюмировал Мельник.

Мельник призвал обновить украинско-немецкую историческую комиссию eadaily.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее МИД Германии выступил против того, чтобы немецкий Бундестаг признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!