В Германии самолет протаранил жилой дом и загорелся: есть погибшие. Видео

В городе Везель (Германия) 25 июля небольшой самолет врезался в жилой дом.

В результате инцидента в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия погибли три человека, также сообщается о пострадавшем ребенке, передает Sky News (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Судя по видео с места ЧП, после столкновения сверхлегкий самолет взорвался, а крыша здания загорелась. Пожар удалось локализовать, пишет focus.de.

Пожарные на месте ЧП. nrw-aktuell.tv

Дом, в который врезался самолет. focus.de

Предположительно, пострадавший ребенок является жителем дома. Всего в здании находятся пять жилых квартир. Ребенок, предварительно, получил легкие травмы.

Рядом с местом аварии спасатели нашли парашют. Полиция предположила, что это был парашют экстренного торможения самолета. Некоторые очевидцы при этом сообщили, что разбившийся самолет столкнулся с воздушным шаром перед тем, как врезаться в дом.

Самолет, вероятно, вылетел с аэродрома Марль.

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У здания работали спасатели. nrw-aktuell.tv

Пожар удалось локализировать. zdf.de

bndestem.nl

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России перестал выходить на связь самолет Ан-2, который следовал в Иркутск из села Кырен в Бурятии. На борту было 6 человек.