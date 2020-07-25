В Германии самолет протаранил жилой дом и загорелся: есть погибшие. Видео

Мир 18:32, 25.07.2020 Обновлено: 19:13, 25.07.2020

В городе Везель (Германия) 25 июля небольшой самолет врезался в жилой дом.

В результате инцидента в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия погибли три человека, также сообщается о пострадавшем ребенке, передает Sky News (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Судя по видео с места ЧП, после столкновения сверхлегкий самолет взорвался, а крыша здания загорелась. Пожар удалось локализовать, пишет focus.de.

Пожарные на месте ЧП.
nrw-aktuell.tv
Дом, в который врезался самолет.
focus.de

Предположительно, пострадавший ребенок является жителем дома. Всего в здании находятся пять жилых квартир. Ребенок, предварительно, получил легкие травмы.

Рядом с местом аварии спасатели нашли парашют. Полиция предположила, что это был парашют экстренного торможения самолета. Некоторые очевидцы при этом сообщили, что разбившийся самолет столкнулся с воздушным шаром перед тем, как врезаться в дом.

Самолет, вероятно, вылетел с аэродрома Марль.

twitter.com/ct_troublerin
У здания работали спасатели.
nrw-aktuell.tv
Пожар удалось локализировать.
zdf.de
bndestem.nl
twitter.com/ct_troublerin

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России перестал выходить на связь самолет Ан-2, который следовал в Иркутск из села Кырен в Бурятии. На борту было 6 человек.

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Мир

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