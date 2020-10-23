В Германии рассказали, когда начнут вакцинацию против COVID-19

В Германии до конца 2020 года может появиться вакцина против коронавируса (COVID-19).

Как пишет Inquirer, немецкое Министерство здравоохранения намерено создать 60 специальных центров вакцинации, чтобы обеспечить хранение вакцин при надлежащей температуре.

Отметим, что глава Минздрава Германии Йенс Спан, у которого ранее обнаружили COVID-19, заявил, что немецкая компания BioNTech близка к утверждению препарата.

Добавим, что в сентябре Германия выделила 745 миллионов долларов на финансирование биотехнологическим компаниям BioNTech и CureVac для ускорения работы над вакцинами против COVID-19 и расширение производственных мощностей в стране.

Напомним, что Германия 21 октября побила собственный рекорд темпов инфицирования коронавирусом с момента начала пандемии. Так, только за сутки инфекция была выявлена в 11 287 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия и Франция пошли на ужесточение карантина из-за коронавируса.