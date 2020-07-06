В Германии раскрыли крупнейшую в стране сеть педофилов: в ней состояли десятки тысяч людей

В земле Северный Рейн – Вестфалия раскрыли крупнейшую в Германии сеть педофилов, которая состояла из 30 тысяч интернет-пользователей.

Ее участники обменивались детской порнографией и обсуждали насилие против малолетних, пишет "Медуза".

Раскрыть их помогли новейшие технологии расследования таких преступления. Правоохранителям удалось идентифицировать 72 подозреваемых и спасти 44 жертвы, в том числе четырехмесячного ребенка.

Еще в конце июня министр юстиции Северного Рейна – Вестфалии Петер Бизенбах рассказал о нескольких случаях сексуального насилия в отношении детей в городе Бергиш-Гладбах, которые были связаны между собой. В итоге полиция обнаружила 30 тысяч "следов" в интернете.

Министр юстиции Северного Рейна – Вестфалии Петер Бизенбах Кадр видео phoenix

По его словам, речь идет об участниках чатов, форумов, групп в мессенджерах как в общедоступном интернете, так и даркнете. Они обменивались детской порнографией, подбивали друг друга на преступления, консультировались о средствах для усыпления детей перед изнасилованием, призывали друг друга не подавлять свои сексуальные желания, а также договаривались об обмене детьми и организовывали групповые изнасилования.

Ядро этой сети составляли немцы, но в общем она была международной.

Несмотря на проведенное расследование, Бизенбах признал, что перед судом сможет предстать только небольшая часть ее участников. Это связано с тем, что из-за нехватки ресурсов не все полученные улики удается сохранить, исследовать и приобщить к делу.

Издание отмечает, что после нескольких обвинений в халатности и бездействии, полиция объявила своим приоритетом борьбу с педофилами.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший депутат Северодонецкого городского совета (VI созыва) Владимир Живага приговорен к 15 годам лишения свободы за изнасилование и развращение детей в Луганской области.

Еще в 2012 году он был объявлен в розыск, однако задержали преступника спустя 5 лет в Киеве – он работал по документам умершего в РФ брата. Во время суда стало известно, что педофила могли остановить намного раньше.