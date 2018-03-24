В Германии призвали пойти на встречу России и вернуть ее в G8

Глава Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер предложил "большой семерке" возобновить диалог с Россией в формате G7+1.

В интервью газете Welt am Sonntag он заявил, что Запад должен активнее использовать каналы для диалога с Россией в том случае, если официальная Москва будет проявлять готовность к этому.

"Я рекомендую интенсивнее использовать существующие переговорные каналы с Москвой. Кроме того, Россию следует вновь подвести ближе к кругу стран G8. Промежуточным шагом мог бы стать формат G7+1", - заявил Линднер.

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По его словам, аннексия Крыма Россией является "самым большим препятствием для разрядки" между Западом и Москвой.

"Если сделать так, что все будет зависеть от этого кризиса, движения не будет никакого. Если будут положительные сигналы из Москвы, ответить на них следует тоже положительно, даже если решения для Крыма еще нет", - сказал немецкий политик.

Как писал "Обозреватель", Германия осудила выборы президента РФ в Крыму.