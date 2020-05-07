В Германии призвали немедленно снять санкции против России
В Бундестаге ФРГ считают, что действия России во время пандемии коронавируса COVID-19 заслуживают снятия санкций против нее.
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Об этом заявил в интервью российскому агентству Sputnik глава германо-российской группы в Бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд.
"Кризис вокруг коронавируса показал, что прежде всего Россия продемонстрировала высокую степень солидарности и сочувствия в международном сообществе. Всем было показано, что Россия привержена миру и сотрудничеству, а не санкциям и эскалации конфликта", – отметил он.
По мнению депутата, санкции принципиально не целесообразны, поскольку, если обратиться к истории, они всегда ведут к обострению конфликтов, вплоть до военного противостояния.
"Поэтому все санкционные меры с какой бы то ни было стороны должны быть немедленно прекращены, особенно против России", – подчеркнул Шлунд.
Как сообщал OBOZREVATEL, бывший канцлер Германии Герхард Шредер высказался за снятие санкций с России под предлогом помощи ей в борьбе с эпидемией коронавируса и уменьшения потерь экономики от карантина.
Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша потребовать от ряда других стран снять санкции, мешающие борьбе с распространением коронавируса.
В свою очередь Гутерреш призвал лидеров "Большой двадцатки" к снятию санкций, которые мешают доставке продовольствия и медицинской помощи в различные страны, в том числе и Россию.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил главу МИД Дании о манипуляции Россией пандемией COVID-19 ради снятия санкций.