В Германии полностью снимают карантин: чем заменят

Одна из федеральных земель Германии – Тюрингия – приняла решение с 6 июня полностью снять карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

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Как сообщает Daily Mail, за последние сутки число случаев заболевания COVID-19 и смертности в этом регионе достигло нового минимума – 289 заболевших и 10 умерших.

Тюрингия отменяет карантин

Тюрингия планирует заменить карантинные меры "рекомендациями по борьбе с COVID-19", а в случае необходимости принять более строгие меры на местном уровне.

В соответствии с новыми правилами, маски не будут обязательными, а безопасное расстояние между людьми будет рекомендованным, а не принудительным.

Тюрингия уже начала открывать отели и рестораны, местные власти смогут устанавливать для них собственные правила работы.

Порог для повторного введения карантина будет установлен на уровне 35 новых случаев заражения на 100 тыс. человек в неделю, что ниже национального порога в 50 случаев.

Такой шаг вызвал критику со стороны немецких чиновников, которые назвали его "преждевременным" и "опасным экспериментом".

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия COVID-19 закончится только тогда, когда появится вакцина и специальные хорошие механизмы лечения.