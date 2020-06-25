В Германии поиздевались над украинцами из-за отказ пить водку: били ногами и душили

В Германии гражданин Польши в состоянии алкогольного опьянения избил двух украинцев за их отказа распивать с ним спиртные напитки.

Инцидент произошел в пригороде Мюнхена. Избитыми украинцами оказались дальнобойщики, передает немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

Как сообщается, 47-летний и 60-летний украинцы сидели в зоне отдыха, когда около 11 часов вечера к ним подошел 40-летний поляк в нетрезвом состоянии. Он предложил коллегам выпить водку, те отказались. Тогда поляк разозлился и, вооружившись железной палкой, набросился на мужчин.

По информации издания, украинцы попытались укрыться в машинах, однако нападающий позвал на помощь своего товарища – тоже выходца из Польши. Предположительно, тот также был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчинам удалось вытащить одного из водителей. Они избили его ногами и попытались задушить полотенцем.

В результате нападения украинцы получили травмы разной степени тяжести. Один из них госпитализирован. Поляки арестованы и находятся под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция Италии задержала 59-летнего дальнобойщика из Беларуси, который до полусмерти избил 47-летнего украинского коллегу во время спора о советском диктаторе Иосифе Сталине.