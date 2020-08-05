В Германии подали в суд с требованием запретить "Северный поток-2"

В Германии экологи подали иск о пересмотре разрешения на работу "Северного потока-2". rbc.ru

Немецкая экологическая группа Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала судебный иск против Управления горнодобывающей промышленности Штральзунда, требуя пересмотреть разрешение на эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщило издание Argus Media. Экологи сослались на новые данные о выделении метана.

"Первоначальная оценка учитывала только возможные метановые выбросы от самого трубопровода, оценивая их как несущественные на подводном маршруте. Но это не включает утечки метана от добычи, транспортировки и переработки, которые неразрывно связаны с работой Северного потока-2", – сказано в сообщении.

По словам экологов, независимые и достоверные данные измерений утечек метана для всей инфраструктуры трубопровода отсутствуют. Но выбросы метана из газовой инфраструктуры значительно выше, чем предполагалось ранее.

Разрешение, выданное в январе 2018 года, разрешало строительство и эксплуатацию трубопровода в территориальных водах Германии.

Экологическая группа подала иск в Высший административный суд Грайфсвальда 27 июля.

Если орган власти не согласится пересмотреть разрешение, DUH требует, чтобы немецкий суд приостановил действие разрешения и передал дело в Европейский суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, реализация российского энерготранзитного проекта "Северный поток-2" грозит Европе экологической катастрофой. Ключевая проблема в том, что линия прокладки захватывает крайне проблемный участок балтийского дна.