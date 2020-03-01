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1 марта • обновлено в 13:50
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В Германии пенсионерка въехала в толпу на остановке: 12 раненых. Фото

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В Эссене (Германия) 29 февраля 81-летняя женщина спровоцировала жуткое ДТП, в результате которого пострадали 12 человек.

Полиция расценила произошедшее как несчастный случай, сообщает ТАСС (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что управляя автомобилем, немка не притормозила перед остановившимся трамваем, из которого выходили люди.

Наезд на людей в Германии

Наезд на людей в Германии

"На дороге лежали травмированные люди. Многие свидетели находились в состоянии шока. При этом некоторые прохожие оказывали первую медицинскую помощь. Действия граждан были образцовым", – отметил представитель пожарной охраны.

Наезд на людей в Германии

Наезд на людей в Германии

germania.one

В общей сложности трое раненых находились в смертельной опасности, четверо получили серьезные травмы, пятеро легкие ранения. Женщина-водитель и ее пассажир тоже серьезно пострадали.

Наезд на людей в Германии

Наезд на людей в Германии

mknews.de

На месте происшествия работали правоохранители, а также бригады скорой помощи.

Полиция допускает, что пенсионерка могла потерять контроль над управлением авто.

Наезд на людей в Германии

Наезд на людей в Германии

germania.one

Наезд на людей в Германии

Наезд на людей в Германии

germania.one

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Никополь Днепропетровской области 13 февраля грузовой автомобиль совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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Автор
Марина Лисничук
Место
Германия
Теги
авария ДТП
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